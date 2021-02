Evacuações médicas em maca nos aviões da TICV aumentaram 28% em 2020

O número de pacientes deslocados entre as ilhas pelos Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV) chegou a 516 pessoas transportadas em maca nos seus aviões, mais 28% face a 2019.

Em comunicado hoje divulgado, a TICV avança que efectuou, 516 deslocações entre as ilhas durante todo o ano de 2020.

Desse total, especifica, 119 foram transportados em maca, mais 26 do que em 2019 (+28%) e uma parte significativa assegurada em voos especialmente realizados durante a suspensão das ligações domésticas que vigorou até 15 de Julho, devido à pandemia de COVID-19.

“Apesar da importância destas operações, que registaram o pico em Janeiro de 2020 – 62 no total, dos quais 11 em maca -, estas evacuações médicas também explicam parte dos atrasos da companhia, algo bem compreendido e aceite pelos passageiros”, refere a nota.

No comunicado a empresa acrescenta que as equipas da ASA, CV Handling, Bombeiros, Delegacias de Saúde, Instituto Nacional de Previdência Social e do Ministério da Saúde e da Segurança Social têm um papel preponderante em todo este processo de evacuações médicas através dos aviões da TICV, que já garantiram 56 evacuações médicas em Janeiro deste ano, nove das quais em maca.

A TICV relembra ainda que assegurou em 2018 um total de 578 evacuações médicas, número que subiu para 675 em 2019, no âmbito da colaboração com o Ministério da Saúde e Segurança Social e as autoridades sanitárias.