Trabalhadores do Instituto do Turismo passam por situação de precariedade e incerteza laborais - SACAR

Trabalhadores do Instituto do Turismo passam por situação de precariedade e incerteza laborais

O Sindicato de Administração Pública Central (SACAR) denunciou hoje a situação de precariedade e incerteza laborais porque passam os trabalhadores do Instituto do Turismo. O vice-presidente do Sindicato de Administração Pública Central (SACAR) diz que desde a criação do Instituto do Turismo, em 2019, todas as competências da Direcção-Geral do Turismo e Transportes deveriam passar para o recém-criado Instituto, mas até à presente data isso não aconteceu.

Manuel António Torres avança que o mais caricato é que a lista de transição de funcionários foi publicada com gralhas graves que precisam ser corrigidas. “Os funcionários transferidos vivem momentos de muita pressão psicológica motivados por falta de condições de trabalho e de promessas não cumpridas feitas pelo Governo. Têm hipotecado as suas vidas incansavelmente, tornando-se em autênticos angariadores de contribuição turística em benefício do Fundo do Turismo, sem nenhuma consideração e reconhecimento por parte do Ministério” afirma. Manuel António Torres diz que em causa está a situação de 10 trabalhadores do instituto do Turismo, das ilhas de Santiago, São Vicente e Sal, que também exigem a publicação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários. “A publicação do mapa do pessoal com os respetivos cargos, especificação de níveis e vencimentos, a clarificação das competências da Direcção-Geral do Turismo e Transporte e do Instituto de Turismo e de forma a evitar sobreposições entres as duas instituições”, o sindicalista reclama ainda por melhor apetrechamento de “recursos humanos e materiais para a Direção Regional Norte e a regularização do pagamento salarial, tendo em conta os atrasos sucessivos ”. Manuel António Torres terminou dizendo que os funcionários do Instituto de Turismo estão decididos a realizar uma greve, caso o Governo não resolva os seus problemas de imediato.

