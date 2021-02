Trabalhadores das Delegacias de Saúde de Santiago Norte e Fogo com greve agendada para o dia 15 de Março

Agentes Sanitários, técnicos, Enfermeiros e pessoal de Apoio operacional das Delegacias de Saúde de Santiago Norte pretendem partir para uma greve de dois dias. A informação foi avançada pelo Vice-presidente do SISCAP, esta manhã em conferência de imprensa.

Francisco Furtado, vice-presidente do SISCAP, diz que em causa está um leque de reivindicações, nomeadamente a actualização da grelha salarial dos agentes Sanitários.

“De acordo com o PCCS de 2013, com efeito retroactivo, aumento salarial de 2.2%, atribuído pelo governo ao quadro comum da Administração pública, com efeito retroactivo de Janeiro de 2019. Progressões de todos os funcionários, tendo como tempo de permanência na carreira os quadros anos de permanência na categoria, promoção e reclassificação, fixação de um subsídio de riscos, e fixação de seguros de vida” sublinha.

De acordo com Francisco Furtado, a greve está agendada para o dia 15 de Março e vai ter a duração de dois dias.

“Mas para dizer que essa greve é de âmbito nacional, porque essas mesmas reivindicações também têm a ver com os profissionais do Hospital São Francisco de Assis no Fogo, São Filipe, e também os dos Mosteiros. Nós tivemos um encontro com eles no Fogo e são as mesmas questões, as mesmas reivindicações” avança.

Francisco Furtado, lamenta que profissionais que são os pilares do sistema sejam esquecidos pela tutela.