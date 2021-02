Cabo Verde importa 3 mil plantas de morango mais resistentes à seca

Cabo Verde importou 3 mil plantas de morango de seis variedades diferentes, mais resistentes à seca e mudanças climáticas. As mesmas serão vendidas aos agricultores com a garantia de assistência técnica permanente.

Segundo uma nota do Ministério da Agricultura, o objectivo desta aquisição é melhorar o capital genético, modernizar e estimular o desenvolvimento da fruticultura nacional,

Com a introdução de variedades mais resistentes à seca, doenças e pragas o país estará em condições de produzir morangos durante o ano inteiro, explica o Ministério da Agricultura e Ambiente na nota enviada à imprensa.

As plantas serão vendidas aos agricultores a um “preço simbólico”, com a garantia de uma assistência técnica permanente no terreno.

Neste âmbito o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, estará de visita amanhã, no centro de Hidroponia em Achada São Filipe para constatar in loco o processo e o espaço de produção de morangos.