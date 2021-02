CV Interilhas anuncia novo navio que integrará a sua frota ainda durante este ano

A CV Interilhas anunciou hoje que está em processo de aquisição de mais um navio, que integrará a sua frota ainda durante este ano.

Segundo um comunicado da empresa, a embarcação passará primeiramente por um processo de refit “adequado” aos standards internacionais do mercado e aos requisitos da bandeira de Cabo Verde.

Trata-se de um navio ROPAX (Roll-On Roll-Off de passageiros e cargas) com uma rampa de popa e equipado com Bow Thruster, com comprimento de 69 metros, 670 Toneladas de Arqueação Bruta, velocidade de 15 nós e capacidade para cerca de 250 passageiros e 43 viaturas ou 11 atrelados de 15 metros.

“Com previsão de entrada em operação no segundo trimestre do presente ano, 2021, este é mais um passo naquele que é o compromisso da CV Interilhas com o desenvolvimento económico-social de Cabo Verde”, consta.

No comunicado, a empresa ainda ainda a possibilidade de substituir mais um navio até ao final do ano 2021, “continuando a modernização da sua frota”.

A CV Interilhas destaca ainda que em 2020, mesmo em pandemia, fez 4.021 escalas de navios, transportou 354.229 passageiros, 40.017 viaturas e 174.978 toneladas de mercadorias.