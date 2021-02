COVID-19: Mais um óbito e 72 novos casos de COVID-19

Cabo Verde registou hoje, mais um óbito por COVID-19 e mais 72 novas infecções, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

O óbito registado hoje ocorreu no concelho de Santa Catarina de Santiago, onde foi diagnosticado mais 1 caso positivoo de COVID-19, num total de 28 amostras analisadas.

A nível nacional, do total de 814 resultados recebidos, somam-se 72 casos positivos de COVID-19. Desses novos casos, Praia teve 37, São Vicente 16, Tarrafal de São Nicolau 6, São Miguel 3 e São Domingos 1. Na ilha do Fogo foram registados dois novos casos, sendo 1 em São Filipe e 1 em Santa Catarina. Maio volta a registar mais dois casos, assim como a ilha do Sal.

Hoje mais 30 pessoas tiveram alta, das quais 7 na Praia, 1 em Santa Catarina, 2 no Tarrafal, 1 em São Filipe e 19 em São Vicente.

Com esta actualização, o país passa a contabilizar 369 casos activos, 14638 casos recuperados, 145 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 4 transferidos, perfazendo um total de 15161 casos positivos acumulados.