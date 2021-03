Unidades de dessalinização paradas até às 16h00

A Electra informou hoje que todas as unidades de dessalinização de água estarão paradas, até às 16h00 para que a empresa possa trabalhar na conduta comum de permeado, devido às obras da nova unidade do Palmarejo.

De acordo com uma nota da empresa, as obras de construção da nova Dessalinizadora do Palmarejo estão numa fase muito avançada de execução, o que torna imprescindível a realização de trabalhos de interligação de condutas e montagem de filtros de areia.

Estes trabalhos obrigaram à paragem da Unidade UNIHA (5.000 m3/dia), desde as 08h00 do dia 10. Um encerramento que se será prolongado até às 17h00 do dia 13 de Março.

Hoje, entretanto, todas as unidades de dessalinização estarão paradas, até às 16h00 para que a empresa possa trabalhar na conduta comum de permeado.

“Depois das 16h00 será retomada a produção, à excepção da unidade UNIHA que permanecerá parada, conforme informação acima mencionada”, informa a Electra.

Recorde-se que está previsto que a nova unidade dessalinizadora, com capacidade de produção de 5 mil metros cúbicos por dia, comece a injectar água na rede nas próximas semanas, aumentando em 33% a capacidade instalada, passando para um total disponível de 20 mil metros cúbicos de água diários.