Cabo Verde e Japão assinam acordo para adiamento do serviço da dívida

Cabo Verde e Japão assinaram, esta sexta-feira, um acordo para o adiamento por um período de um ano do pagamento do serviço da dívida bilateral do nosso país, orçado em 78,2 milhões de ienes, o equivalente a aproximadamente 67 milhões de escudos.

O acordo foi rubricado, na capital senegalesa, pelo Embaixador do Japão em Cabo Verde com residência em Dacar, Tatsuo Arai e o Embaixador de Cabo Verde em Dacar, Inácio Felino de Carvalho, em representação do Governo de Cabo Verde.

Conforme a página oficial do governo, o acto foi presidido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Rui Figueiredo Soares, via videoconferência, que durante a sua intervenção reiterou os votos de reconhecimento do Governo e do povo japonês pela expressividade de solidariedade e empenho demonstrada a Cabo Verde, através de financiamentos de várias ações em setores chaves da economia cabo-verdiana.

Por sua vez, o embaixador Arai Tatsuo considerou que a iniciativa da suspensão dos serviços da dívida constitui “um passo importante”, na medida em que irá ajudar Cabo Verde, a “melhorar a transparência e a gestão da dívida”, direccionando os recursos disponibilizados através desta iniciativa, para elevar as despesas, a fim de mitigar os impactos económicos, sociais e sanitárias gerados pela crise da pandemia da Covid-19.