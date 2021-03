Cabo Verde já ultrapassou a barreira dos 16 mil casos de Covid-19

O país registou hoje mais 49 infecções, e um óbito, elevando para 16.035 o número de casos acumulados.

Segundo o Boletim Epidemiológico do ministério da Saúde divulgado no fim da tarde deste sábado, o óbito foi registado no concelho da Praia, onde foram diagnosticados também 26 casos de Covid-19.

Além dos 26 casos e um óbito registados no concelho da Praia, os laboratórios de virologia analisaram 891 amostras que resultaram em São Vicente e Santa Catarina de Santiago, em dois casos cada; Ribeira Brava, em São Nicolau, seis casos; Sal e Ribeira Grande de Santo Antão, cinco novos casos; e Tarrafal de Santiago e São Filipe, com um caso cada.

Já os casos recuperados totalizaram hoje 57. Com esta actualização, o país passa a contabilizar 465 casos activos, 15. 401 recuperados, 156 óbitos, cinco por outras causas e oito transferidos, perfazendo um total de 16.035 casos positivos acumulados.