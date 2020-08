De acordo com o boletim epidemiológico emitido pelo ministério da Saúde este domingo, do total de 216 resultados recebidos, somam-se 23 novos casos positivos, 13 recuperados, sendo 12 na Praia e um na Ribeira Grande de Santiago.

Todos os 23 casos foram registados na ilha de Santiago, com 15 casos positivos no concelho da Praia e 8 no concelho de São Salvador do Mundo.

Com isso, o país passa a contabilizar 738 casos activos, 2086 recuperados, 32 óbitos, 2 transferidos e, um total de 2858 casos positivos acumulados de COVID19.

“Reforçamos o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação”, apela o ministério da Saúde no comunicado divulgado este domingo.