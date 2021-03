São Domingos/27 anos: PR exorta equipa camarária a dotar o município de capacidade para reter e atrair quadros

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, exortou este sábado a equipa camarária de São Domingos a trabalhar para dotar o município de capacidades e competências técnicas “possíveis” para reter e atrair quadros para esse concelho.

Jorge Carlos Fonseca que discursava durante a sessão solene comemorativa dos 27 anos da criação desse município da ilha de Santiago, disse que é preciso estar ciente de que todo empreendimento com o propósito de atrair quadros nas mais diversas áreas implica uma oferta diversificada de serviços públicos, de espaços de lazer e um ambiente ecológico equilibrado que possam interessar a quem busca alternativa às aglomerações da Cidade da Praia.

“No concreto, isso significa conceber e executar medidas para a redução da pressão sobre a habitação, munir a cidade e as aldeias de infra-estruturas mínimas com o propósito de transformar a cidade num pólo secundário dinâmico desviando as populações das aldeias, mas também os naturais de outros concelhos, oferecendo-lhes serviços alternativos de igual qualidade que dispensam a deslocação à capital”, sustentou.

Para tal o Chefe de Estado defende que uma articulação e concertação a nível da região poderão ser muito benéficas, mesmo que as condições ideais para a fixação dos quadros não estejam ainda totalmente criadas.

“O registo das viaturas, por exemplo, é um serviço que a Câmara Municipal de São Domingos pode oferecer, de forma mais célere, até aos residentes da Cidade da Praia”, sugeriu.

Apontando para a realidade actual, afirmou que há dois importantes constrangimentos que devem ser ultrapassados, o mais rapidamente possível, e tem a ver com o abastecimento de água e saneamento.

De igual modo, indicou, será preciso conceber e executar políticas amigas do emprego promovendo determinados tipos de indústria integrados no modelo e na estratégia de desenvolvimento industrial do País e da região, não numa perspectiva de promoção de indústria de subsistência, mas sim do desenvolvimento.

“Em São Domingos, os investimentos no sector industrial devem ser concebidos numa perspectiva de longo prazo”, disse sugerindo ainda a aposta nas energias renováveis para garantir a autonomia energética.

Jorge Carlos Fonseca sustentou que um concelho rural com vocação agrícola, como o de São Domingos, deve apostar também, seriamente, em energia renovável criando condições reais facilitadoras à emergência de pequenas empresas de produção de energia neste subsector.

“O recurso à biomassa, ao sol e ao vento para produção de energia é um caminho recomendável e que tem a vantagem de ser viável, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ecológico, na medida em que, para além de diminuir o custo de produção e gerar emprego, porque de um sector de trabalho intensivo se trata, reduz as dificuldades na gestão de determinados resíduos sólidos e facilita o acesso à energia às famílias de parcos recursos e aos agricultores na bombagem da água para irrigação”, explicou.

Encorajou ainda a nova equipa camarária a investir no incremento das tecnologias de informação e comunicação, que considera essencial para a modernização dos serviços, a melhoria da qualidade do atendimento das pessoas, o acesso ao estudo e à investigação e mesmo para o auto-emprego.

No seu discurso o chefe de Estado destacou também o sector cultural e o seu valor incomensurável no processo do desenvolvimento.

Na sua perspectiva, homens que produzem bens culturais assumem, consequentemente, uma enorme relevância, sobretudo quando a oferta dos bens da cultura é essencial na promoção de um sector económico que se quer importante para todo o País como o é o turismo.

“Assim, as relíquias que nos deixaram homens como Ntoni Denti d´Oro, Ano Nobu, Alípio Soares devem ser vistos como “riquezas” nos quais se alicerçam o mercado da cultura em São Domingos”, disse Jorge Carlos Fonseca.

Na sessão solene comemorativa dos 27 dos Município de São Domingos, realizada no salão paroquial discursaram ainda o presidente da Câmara Municipal, Isaias Varela, a presidente da Assembleia Municipal, Felismina Moreno e os líderes das bancadas do MpD, Admilson Moniz e do PAICV, Ulisses Borges.