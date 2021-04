COVID-19: Taxa de positividade aumentou nos últimos 14 dias

A taxa de positividade a nível nacional aumentou em 5 pontos percentuais (p.p.) nos últimos 14 dias, segundo os dados apresentados hoje pelo Director Nacional da Saúde. Com excepção de São Vicente e Praia os outros concelhos já têm orientação para arrancar com a vacinação das pessoas idosas, sobretudo aquelas com mais de 80 anos.

Durante a conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica no país, Jorge Barreto avançou que nos últimos 14 dias, de 22 de Março a 4 de Abril foram analisadas um total de 10.973 amostras, que dá uma média de 783 por dia. Nesse período, houve um total de 1426 casos novos, que dá uma média de 102 casos por dia e representam uma taxa de positividade de 13%. Nos 14 dias anteriores, de 8 a 21 de Março, foram 9058 as amostras analisadas, o que dá uma média de 647 por dia. Foram notificados 720 casos novos, uma média de 51 casos novos por dia e que representavam uma taxa de positividade de 8%. “Como podem verificar houve um aumento de 5 pontos percentuais na taxa de positividade entre esses dois períodos, mostrando realmente que houve uma piora da situação tendo em conta as informações que temos estado a acompanhar diariamente”, informou. No que diz respeito à vacinação, segundo Jorge Barreto, 3124 profissionais de saúde já foram vacinadas, representando 73% daquilo que está previsto no Plano Nacional de Vacinação. Há ainda cerca de 250 Bombeiros vacinados, e ainda continuam a ser vacinados. “Em alguns concelhos como São Vicente e Praia ainda vamos ter Bombeiros e pessoal da Protecção Civil a ser vacinados porque têm muito mais gente. Com excepção de São Vicente e Praia os outros concelhos praticamente que já tiveram orientação para arrancar com a vacinação das pessoas idosas, sobretudo aquelas com mais de 80 anos, serão contactadas para saberem o dia, hora e local da vacinação para evitar aglomeração de pessoas”, informou. Em termos de taxa de incidência acumulada a nível nacional, nos últimos 14 dias, aumentou de 128 para 253 por 100 mil habitantes, devido ao aumento de número de casos na Praia, Boa Vista, Sal e também São Vicente e os casos que vão surgindo em Tarrafal de São Nicolau e Ribeira Brava. Concelhos com taxa inferior a 25 por 100 mil habitantes Tarrafal de Santiago 22 por 100 mil; Mosteiros 22 por 100 mil; Santa Catarina do Fogo e Brava não tiveram casos é de 0 por 100 mil. Concelhos com taxa de incidência entre 25 e 150 por 100 mil habitantes São Domingos 84 por 100 mil; Santa Cruz 31 por 100 mil; Santa Catarina de Santiago 46 por 100 mil; Ribeira Grande de Santo Antão 105 por 100 mil; Porto Novo 48 por 100 mil; São Salvador do Mundo 47 por 100 mil; Ribeira Grande de Santiago 128 por 100 mil; São Miguel 140 por 100 mil; Maio 26 por 100 mil; São Lourenço dos Órgãos 44 por 100 mil e São Filipe 69 por 100 mil. Concelhos com taxa de incidência superior a 150 por 100 mil Praia 385 por 100 mil; Boa Vista 487 por 100 mil; São Vicente 222 por 100 mil; Sal 633 por 100 mil; Paul 171 por 100 mil; Ribeira Brava 457 por 100 mil; Tarrafal de São Nicolau 579 por 100 mil. Em termos de óbitos, neste mês de Abril já são cinco e no mês de Março foram 21. Nas últimas 24 horas, dos 665 resultados analisados, somam-se 68 casos novos positivos. 14 são da Praia. São Domingos, Santa Catarina, São Filipe, Mosteiros e Tarrafal de São Nicolau tem dois casos novos cada. Já São Salvador do Mundo, Santa Cruz, Ribeira Grande de Santo Antão, Paul e Porto Novo têm um caso respectivamente. São Vicente tem 28 novos casos e Boa Vista 11. Há 107 recuperados (Praia 45, São Domingos 5, Santa Catarina 7, São Miguel 1, Santa Cruz 1, Paul 2, Porto Novo 2, São Vicente 5, Sal 29, Tarrafal de São Nicolau 1 e Boa Vista 9). O país passa a contabilizar 1166 casos activos, 16587 casos recuperados, 173 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 17939 casos positivos acumulados.

