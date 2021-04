COVID-19: Duas vacinas chinesas chegam esta semana a Cabo Verde

Vacinas aguardam apenas a aprovação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para serem enviadas para Cabo Verde.

No dia em que foram contabilizados mais 161 casos de COVID-19 e mais um óbito, o Director Nacional de Saúde anunciou que esta semana chegam a Cabo Verde as vacinas Sinovac e Sinopharm produzidas na China.

"Estamos apenas a aguardar que sejam aprovadas pela OMS para que elas sejam enviadas para o país", disse Jorge Barreto, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

Quanto a casos novos o Director Nacional de Saúde anunciou que foram detectados 161 novos casos num universo total de 940 amostras "o que faz com que a taxa de positividade seja de 17,1% e o R(t) de 1,19", explicou Jorge Barreto.

A taxa de incidência da COVID-19 em Cabo Verde voltou a aumentar passando dos 253 casos por 100 mil habitantes para 474 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Na Praia é onde se regista a maior taxa de incidência do país: 704 casos por 100 mil habitantes.

Com o óbito de hoje Cabo Verde passa a contar com um total de 192 mortes desde 19 de Março do ano passado, data em que foi diagnosticado o primeiro caso de COVID-19 no país. "Em Abril morreram, até agora, 25 pessoas. Em todo o mês de Março morreram 21", disse o Director Nacional de Saúde. A taxa de letalidade está em 0,94%.

Quanto à situação dos pacientes internados nos vários hospitais do país Jorge Barreto esclareceu que há "16 pacientes no Hospital Agostinho Neto, dos quais dois estão em estado grave. No Hospital Santa Rita Vieira, em Santa Catarina há três pacientes internados dos quais um está em estado grave e em São Vicente há 15 pessoas internadas e uma delas intubada".

Com esta actualização Cabo Verde passa a contar com 2219 casos activos (1174 na Praia). Do total acumulado de 20466 casos positivos 18041 já foram considerados recuperados.