CMP assina protocolos com seis organizações

A Câmara Municipal da Praia assinou um conjunto de protocolos com cinco organizações ligadas ao sector cultural e também com o Movimento Civil para a Comunidade Responsável, que trabalha na área dos direitos dos animais. O presidente da Câmara da Praia, em declarações aos jornalistas, diz que a assinatura dos protocolos marca uma nova abordagem da autarquia.

Francisco Carvallho avança que só é possível construir uma Praia "farol de Cabo Verde" com a parceria de outros novos actores.

"Temos aqui um conjunto diversificado, temos o CVMA que todo o mundo conhece, temos Fladu-fla, que tem estado a fazer um trabalho na área de teatro, também é preciso sublinhar que assinamos o protocolo com Aliança que tem como objectivo fazer uma gestão ética da população canina e felina, na cidade, o protocolo não fica só na área da cultura, ele extravasa, vai mais longe, porque é preciso transmitir aos munícipes que a Câmara da Praia é uma câmara profundamente humana, é uma câmara profundamente preocupada com cães e gatos da cidade, que são amigos. Não podemos ter um discurso de humanismo e depois a prática ser desumana", avança.

Para a representante do Movimento Civil Comunidade Responsável, Maria Susana Fortes o protocolo marca uma nova era na forma coma a autarquia lida com os direitos dos animais.

"Os cães foram torturados, electrocutados, envenenados tradicionalmente e, este é um ponto de viragem para , também, entrar no Séc. XXI com valores do Séc. XXI, relativamente à gestão canina e felina. Portanto, a adesão da Praia à Aliança é um ponto de viragem fundamental relativamente à gestão canina e felina ", explica.

No conjunto, foram assinados protocolos entre a Câmara Municipal da Praia e a Associação Cabo-verdiana de Música, a Companhia de Teatro Fladu-Fla, os CVMA, a 1456 Produções, o Projecto de Teatro nas Comunidades e o Movimento Civil para a Comunidade Responsável.