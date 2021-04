PN informa que era falsa a ameaça de bomba

A Polícia Nacional informa que deteve hoje, durante os procedimentos do voo HC 208, da Air Senegal, com destino a Dakar, um cidadão de nacionalidade senegalesa, que teria efectuado uma ameaça falsa de bomba no aeroporto Nelson Mandela, Praia. A PN garante que o Aeroporto da Praia, está seguro e a operar voos dentro dos parâmetros normais.

Segundo a nota do PN, o cidadão em causa teria passado por todos os procedimentos de segurança de despiste de material perigoso e explosivos, que não teria sido detetado nenhum artefacto ou elemento que causasse suspeitas. A Polícia esclarece ainda que o cidadão já teria passado pelo controlo de fronteira e depois de já estar na Sala de embarque, no momento que iria sair da mesma para ir ao avião teria declarado em voz alta que teria uma bomba. “A PN, actuou de imediato, aplicando todos os procedimentos de segurança para o efeito, analisando o individuo, bem como todas as bagagens e pertences, através de uma equipa anti explosivos (RNBQ) devidamente equipada e treinada para o efeito e não se constatou a existência de nenhum artefacto ou elemento explosivo, nem no detido, nem nos seus pertences e nem nas instalações do aeroporto”, lê-se. O cidadão detido será presente às autoridades judiciárias competentes para os efeitos processuais. A Policia Nacional garante que o Aeroporto da Praia, está seguro, detém equipas especializadas e equipamentos especializados para o efeito e que depois de todos os procedimentos securitários e preventivos, encontra-se na normalidade e a operar voos dentro dos parâmetros normais.

