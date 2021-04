Vereadores não profissionalizados do MpD na CMP reagem à assinatura de protocolos da edilidade com algumas associações da Praia

Os vereadores dizem que as anteriores equipas da Câmara Municipal da Praia liderada por Ulisses Correia e Silva e por Óscar Santos, já estavam a apoiar parte das organizações mencionadas, ou pelo menos as mais importantes.

Os quatro vereadores não profissionalizados do MpD na Câmara Municipal da Praia fizeram saber, numa nota de imprensa enviada a nossa redacção, que as anteriores equipas da Câmara Municipal da Praia liderada por Ulisses Silva e por Óscar Santos, já estavam a apoiar parte das seis organizações com as quais a nova equipa camarária assinou protocolos na passada quarta-feira, nomeadamente CVMA, Fladu Fla e a Sociedade Caboverdiana de Música, estando esta última nas negociações finais.

Conforme os vereadores não profissionalizados a actual equipa da CMP “e o seu presidente estão a querer dar o ar de “novidoso” e agora de “faroleiro”, tentando enganar os munícipes, mas mentindo, pois, a assinatura de Protocolos com organizações praienses começou em 2008 com Ulisses Correia e Silva. É com base nesses protocolos nas áreas de cultura, área desportiva e social, que a Praia deu um salto jamais visto”.

“Quando Francisco Carvalho diz que, citamos ‘só é possível construir uma Praia Farol de Cabo Verde com a parceria de outros novos actores e que a assinatura de protocolos marca uma nova abordagem da autarquia está a faltar à verdade mais uma vez ou o Sr. Francisco Carvalho, como deputado municipal, não esteve minimamente atento ao que se passava na Praia. Essa forma de fazer política na autarquia da Praia começou em 2008 e com resultados conhecidos”, lê-se na nota.

“No entanto, não nos opomos ao vínculo da CMP a outras associações que contribuem para o desenvolvimento social, cultural e desportivo da cidade, porém, sem esse ar faroleiro que o Sr. Presidente Francisco Carvalho quer passar, pois, o que se espera é que cumpra e honre os compromissos do Município, os “novos”, mas também os anteriores, pois a Praia não pode continuar parada”, apontam os vereadores do MpD na Câmara da Praia.

A Câmara Municipal da Praia assinou na passada quarta-feira um conjunto de protocolos com cinco organizações ligadas ao sector cultural e também com o Movimento Civil para a Comunidade Responsável, nomeadamente com a Associação Cabo-verdiana de Música, a Companhia de Teatro Fladu-Fla, os CVMA e a 1456 Produções.