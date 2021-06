Iniciativa "Green Cities" arranca na Achada Grande Frente

A Câmara Municipal da Praia e a FAO, assinaram hoje uma Carta de Intenções, enquadrada na iniciativa “Green Cities”, no sentido de desencadear as acções transformadoras e tornar as cidades mais verdes, mais limpas, mais resilientes e regenerativas.

A representante da FAO em Cabo Verde, Ana Touza, diz que, o arranque do Projecto será na Acha Grande Frente , com a criação de uma área Verde de lazer comunitária.

"Vai iniciar em Achada Grande Frente, com a criação de um pequeno espaço urbano verde, uma área de lazer comunitária e também começar a trabalhar com árvores fruteiras na comunidade da Achada Grande Frente. Vamos começar agora e terá que ser concretizado antes do fim do ano, e os trabalhos vão começar agora em Julho", explica.

O Presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, diz que a iniciativa da FAO, vai ao encontro daquilo que a Câmara tem no plano de actividades.

"A criação do parque ecológico aqui no município da Praia, o grande parque verde que nós já mencionamos diversas vezes ali no espaço onde temos hoje o mercado do Coco, a aposta na agricultura e na pecuária, no reforço dos agricultores e dos criadores de animais aqui no nosso município, a criação de vários recantos verdes dentro do município da Praia e o apoio às várias famílias que têm vindo a desenvolver pequenos jardins, que nós queremos transformar numa grande rede. Outro projecto é envolver as associações comunitárias na gestão desses espaços verdes", avançou o autarca.

O Plano de Acção “Cidades Verdes” (Green Cities), foi lançado pela FAO durante a 75.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, e o objectivo é melhorar o bem-estar dos moradores das cidades através do aumento da disponibilidade e acesso a produtos e serviços prestados pela agricultura urbana e periurbana sustentável, silvicultura e sistemas alimentares. Será implementado em áreas metropolitanas, cidades médias e pequenas de países em desenvolvimento – com o objectivo de chegar a 1000 cidades até 2030