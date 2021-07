Câmara Municipal da Praia: Sete vereadores dizem ter sido impedidos de realizar reunião

Sete vereadores da Câmara Municipal da Praia dizem ter sido impedidos de realizar uma reunião entre si, por terem encontrado a porta fechada, alegadamente a mando do presidente da autarquia.

Samilo Moreira porta-voz dos vereadores, dos quais, três do PAICV, e quatro do MpD, acusam o Presidente da Câmara, Francisco Carvalho, de trancar a porta, para impedir o encontro.

Segundo Moreira os vereadores marcaram uma reunião para discutir assuntos que ficaram pendentes da última sessão ordinária, nomeadamente o facto de o presidente ter decidido fazer uma nova atribuição de pelouros, de forma que o grupo considera ilegal.

"Nós tínhamos alguns assuntos, primeiro a distribuição de pelouros que foi dada pelo presidente à margem da lei, inclusive deu pelouros aos vereadores do MpD, e como segundo ponto tínhamos algumas propostas que fizemos há muitas semanas, na ultima reunião, que não foram aprovadas, ficaram adiadas e trouxemos estas propostas hoje. Outra coisa grave que aconteceu e que colocamos no ponto diverso para resolver, e que é o assunto mais grave que já aconteceu na câmara municipal da Praia, que foi a colocação de GPS nos carros dos vereadores da câmara municipal da Praia ", avança.

Por outro lado, a vereadora da cultura, Chissana Magalhães, refere que Francisco Carvalho terá decidido colocar localizadores GPS nas viaturas usadas pelos vereadores, facto que estes não aceitam, por considerarem que estão a ser espiados.

"Porque simplesmente eu não vi em nenhum instrumento legal da câmara que os vereadores devem ser espionados, e eu não vou aceitar ser espionada de nenhuma maneira, nem no computador, nem com escutas na sala, e nem com GPS no carro para controlar, carros de vereadores não, isso é espionagem e não aceito ", explica.

Chissana Magalhães manifesta-se disponível para ir até às últimas consequências, nomeadamente accionar a Comissão Nacional de Protecção de Dados e se, for o caso, a Polícia Judiciária.

A Rádio Morabeza tentou falar com o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, mas sem sucesso.