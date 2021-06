CMP e FAO reforçam compromisso para transformar a Praia numa cidade mais verde e resiliente

A Câmara Municipal da Praia (CMP) e a FAO assinam hoje a Carta de Intenções que visa desencadear acções para transformar a Cidade da Praia numa cidade mais verde, resiliente e regenerativa.

O acto de assinatura entre a autarquia praiense e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), acontece em formato virtual e enquadra-se na Iniciativa e Plano de Acção “Cidades Verdes” (Green Cities), lançado pela FAO em 2018.

“As primeiras actividades serão realizadas principalmente em cidades pequenas e médias, uma vez que estas são as mais sensíveis ao ritmo actual de urbanização e podem desempenhar um papel activo nas transformações”, diz a nota de imprensa.

A FAO vai proceder à assinatura virtual de “Cartas de Intenções” com seis cidades africanas, onde serão implementadas as acções de efeitos rápidos, nomeadamente, Praia (Cabo Verde), Kisumu (Quénia), Nairobi (Quénia), Antananarivo (Madagáscar), Quelimane (Moçambique) e Kigali (Ruanda).

O objectivo desta iniciativa, de acordo com uma nota de imprensa enviada à Inforpress, é melhorar o bem-estar dos moradores das cidades através do aumento da disponibilidade e acesso a produtos e serviços prestados pela agricultura urbana e periurbana sustentável, silvicultura e sistemas alimentares.

O comunicado de imprensa avança que, com esta parceria, a FAO passa a fazer o acompanhamento da cidade da Praia no seu programa “greening”, tendo a mesma fonte acrescentado que o evento virtual contará com a presença do director-geral da FAO, Qu Dongyu e da directora-geral adjunta, Helena Semedo, bem como de altos responsáveis da organização e de instituições parceiras.