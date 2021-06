Representante da FAO defende mudança de comportamento e criação de uma cidadania verde

A representante da FAO em Cabo Verde, Ana Touza, defendeu hoje a necessidade de se criar resiliência às mudanças climáticas apostando na mudança de comportamento e na criação de uma cidadania verde.

Ana Touza fez estas declarações, no âmbito da campanha de plantação de árvores no novo Campus da Uni-CV, intitulada “uma planta, uma vida” promovida pela Universidade de Cabo Verde e parceiros, para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, que se assinala hoje.

“Primeiro queria agradecer o convite para participar na iniciativa extremamente positiva que é contribuir para a reflorestação da Cidade da Praia e, neste caso, do novo campus da Universidade de Cabo Verde”, disse.

A campanha de plantação, acrescentou, enquadra-se “perfeitamente” no projecto de floresta urbana que se está a desenvolver no quadro do projecto REFLOR-CV, financiado pela União Europeia e pela FAO.

“É preciso mudar a consciência e apostar na criação de uma cidadania verde. Para isso é necessário passar uma mensagem positiva de que nós precisamos construir resiliência às mudanças climáticas”, frisou.

Para Ana Touza, parte da mudança de comportamento que se deve ter é cuidar e proteger as árvores, começando por mais árvores em espaços públicos.