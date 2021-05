CMP aprova regulamento que cria praças de Táxis

A Câmara Municipal da Praia aprovou o regulamento que cria praças de Táxis que começaram a funcionar desde segunda-feira, 3 de Maio.

De acordo com um comunicado da autarquia, antes da criação do regulamento houve uma audição da Direcção Geral dos Transportes Rodoviários (DGTR), da Associação dos Proprietários de Táxi da Cidade da Praia, e do Comando Regional da Polícia Nacional (PN), para determinar as regras gerais para o funcionamento das praças de táxis.

A mesma fonte refere ainda que a edilidade pretende desenvolver medidas de intervenção no Município, no âmbito do projecto “Bem conduzir para melhor viver”, que surgiu após reflexão e hierarquização dos problemas identificados pelos diagnósticos dos acidentes rodoviários e resultantes da recolha dos passageiros fora dos locais apropriados, o que, muitas vezes, origina desconfortos e disputas entre taxistas e passageiros.

Nesse sentido, a CMP apela à colaboração dos condutores e proprietários em prol de maior segurança na prestação de serviços e atendimento passageiros e de uma melhor organização no município.