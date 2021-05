Zé Luís Martins apela ao apoio governamental para projectos solidários

Zé Luís Martins, mentor do projecto “Zé Luís Solidário”, apelou hoje ao governo mais apoio e facilitação alfandegária para aqueles que querem ajudar.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, Zé Luís Martins natural da ilha do Fogo e residente nos EUA, avançou ainda que quer registar a associação no país para criar uma conta bancária onde as pessoas possam fazer as suas doações, mas que a burocracia tem dificultado o processo.

“É um projecto para ajudar Cabo Verde mas não temos nenhum apoio governamental. Por exemplo, andamos nos EUA a pedir ajuda, pagamos muito dinheiro para enviar e ao chegar temos de arranjar mais dinheiro para pagar. Nós não estamos a pedir fama, mas pelo menos facilitações nestas questões. Que tentem conhecer o projecto, investigar e ver o que pode ser feito porque o que nós fazemos é papel de um governante e fazemo-lo por amor”, apelou.

O projecto Zé Luís Solidário surgiu em Abril de 2020, tendo como principal objectivo ajudar os cabo-verdianos nas áreas de habitação, educação, saúde e alimentação. Num ano, a associação arrecadou cerca de 90 mil dólares destinos a ajudar cabo-verdianos no país, EUA, São Tomé e Príncipe e Portugal.

Actualmente Zé Luís Martins encontra-se no país para dar a conhecer o projecto. O mesmo já foi apresentado na Praia, no Fogo, Sal e será divulgado em Santo Antão na próxima quinta e sábado em São Vicente.

“Eu sou grato a todos os emigrantes residentes nos EUA e na Europa e até no continente Africano e na Ásia de onde temos recebido apoio. O nosso projecto trabalha com redes sociais, onde publicamos desde fotografias, dinheiro que recebemos, dinheiro que doamos, como forma de justificar o dinheiro recebido. Isto para as pessoas ganharem confiança de doar outra vez”, afirmou.

A área com mais pedidos de ajuda, informou, é a saúde. O projecto Zé Luís Solidário, num ano, já enviou mais de 15 pessoas para tratamentos no Senegal e Portugal. Em Cabo Verde, ajudam com os custos da TAC, análises, compra de óculos e consultas.

“Também ajudamos com cestas básicas em São Vicente, São Nicolau, Praia e Fogo. No quesito habitação remodelamos algumas casas e neste momento estamos a remodelar uma habitação em Santo Antão e Fogo. No Fogo construímos uma casa de raiz e será entregue a sua nova dona no dia 12 de Maio”, anunciou.

Na educação, para além dos materiais escolares, o projecto já ajudou na defesa de teses com o pagamento de dívidas de alguns estudantes.

Zé Luís Martins avançou que o projecto solidário recolheu materiais hospitalares para São Vicente e Santo Antão que em breve serão entregues.

“Ao regressar para os EUA vou recolher carrinhos de rodas, colchões hospitalares, bengalas, andarilhos, fraldas e luvas e enviar para os três hospitais na ilha do Fogo e lares de idosos. Também vamos enviar mochilas, cadernos e outros materiais escolares para serem distribuídos às famílias carenciadas”, pontuou.