Arrancaram as obras da construção da Escola Básica do bairro de Boa Esperança

As obras da construção da Escola Básica do bairro da Boa Esperança, na Boa Vista, já arrancaram conforme o anúncio feito pelo governo na sua página do Facebook. A nova escola vai albergar cerca de 600 alunos.

A escola orçada em cerca de 50 mil contos, é composta por dois pisos, com oito salas de aula, sendo o primeiro piso composto por uma sala de gestor com WC, uma sala de professor com WC, uma área técnica, instalações sanitárias masculinas, femininas e para pessoas com mobilidade reduzida, quatro salas de aula, um refeitório com cozinha e despensa, um pátio e uma horta-escolar.

De acordo com a mesma fonte, o segundo piso é composto por uma sala de aula multiuso com lavabo, um arrumo, instalações sanitárias masculinas, femininas e para pessoas com mobilidade reduzida, quatro salas de aula e um auditório/biblioteca, com capacidade para cerca de 75 pessoas.

A construção desta escola enquadra-se no Programa de desenvolvimento das infraestruturas do Ensino Básico, no Projecto construção, ampliação e remodelação das infraestruturas educativas, financiado pelo Governo de Cabo Verde.

“Recorda-se que no passado mês de Fevereiro, o Ministro da Educação visitou a ilha da Boa Vista, onde constatou a necessidade da construção de uma escola neste bairro. Deste modo, o Governo, através do Ministério da Educação, procedeu, com urgência, a mobilização de recursos para a construção da Escola no bairro de Boa Esperança”, lê-se.