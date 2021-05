COVID-19: País regista 279 casos novos positivos e 137 recuperados

Praia tem 112 novos casos dos 279 registados a nível nacional num total de 1935 amostras processadas nos laboratórios no dia 14 de Maio.

Em Santiago os restantes casos foram encontrados na Ribeira Grande (1), Santa Catarina (11), Tarrafal (0), São Miguel (6), Santa Cruz (11), São Domingos (1), São Salvador do Mundo (4), Tarrafal (0) e São Lourenço dos Órgãos ( 3).

No Fogo, São Filipe tem 5 casos, Mosteiros registou zero casos, e Santa Catarina, zero casos. Na Brava há quatro casos novos.

Em Santo Antão foram detectados 7 casos novos em Ribeira Grande, um no Paúl, e 12 em Porto Novo.

São Vicente tem 73 novos casos de infecção e o Sal registou 8 casos.

O Maio tem cinco novos casos de COVID-19 e Boa Vista, três.

Em São Nicolau, Ribeira Brava contabiliza 12 infeções e Tarrafal, zero.

De acordo com o Boletim Epidemiológico, emitido no final da tarde deste sábado, do total de 1935 resultados analisados, somam-se agora 279 casos novos positivos e 137 recuperados (Praia 9, Santa Catarina 2, São Salvador do Mundo 4, Tarrafal 2, São Miguel 1, Santa Cruz 3, São Lourenço dos Órgãos 2, São Filipe 6, Brava 4, Ribeira Grande de Santo Antão 3, Paul 2, Porto Novo 4, São Vicente 30, Sal 5, Ribeira Brava 24, Tarrafal de São Nicolau 4, Boa Vista 13 e Maio 19.)

Com isso, o país passa a contabilizar 3006 casos activos 24683 casos recuperados, 246 óbitos, 7 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 27951 casos positivos acumulados.