São Nicolau com 16 casos activos de infecção

A ilha de São Nicolau contabiliza até o momento 16 casos activos da infecção pelo novo coronavírus, sendo sete no município da Ribeira Brava e nove no Tarrafal de São Nicolau.

À Inforpress, o delegado de Saúde de São Nicolau, Élvio Pereira, informou que na Ribeira Brava ainda estão a investigar a fonte de transmissão no surgimento dos novos casos da covid-19.

“A pessoa identificada recentemente como positivo foi evacuada para São Vicente devido a outros problemas de saúde e acabou por falecer. Os restantes casos foram identificados na sequência de um velório e agora estamos à procura de todos os contactos”, acrescentou.

Relativamente ao município do Tarrafal, Elvio Pereira disse que os restantes casos são contactos do primeiro caso positivo, que teve contacto com a tripulação do navio Praia de Aguada.

O delegado informou ainda que na Ribeira Brava as pessoas estão a cumprir isolamento domiciliário e no Tarrafal todos estão em isolamento institucional e que até agora todos os casos activos da ilha são assintomáticos.

A ilha de São Nicolau registou até agora com 64 casos acumulados, 16 activos e um óbito.