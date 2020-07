Testes obrigatórios alargados a quem sai de São Nicolau

Os passageiros que embarquem na ilha de São Nicolau, em voos ou ligações marítimas domésticas, passam a estar obrigados à apresentação de testes negativos à COVID-19 com pelo menos 72 horas de antecedência, conforme determinou o Governo.

Está já em vigor a resolução do Conselho de Ministro, de 27 de Julho que, tal como é aplicado desde 15 de Julho aos passageiros que deixam as ilhas de Santiago e do Sal, é justificada pelo “risco de transmissão comunitária”, quando São Nicolau soma 44 casos diagnosticados de COVID-19, todos no município da Ribeira Brava, dos quais 25 já dados como recuperados.

“Enquanto se mantiver a situação epidemiológica atual na ilha de São Nicolau, com risco de transmissão comunitária em evolução, a realização de viagens interilhas de passageiros obriga à apresentação pelo passageiro de teste de despiste com resultado negativo, efectuado nas 72 horas que antecedem a deslocação”, lê-se na resolução.

O mesmo documento acrescenta que as viagens efectuadas no intervalo de 72 horas “são isentas de um novo teste”, que pode ser feito nas delegacias de saúde ou em laboratório privado certificado, tendo um custo (teste rápido e certificado) de 1.000 escudos, a suportar pelo viajante.

Contudo, sempre que for necessário, a confirmação com um exame de diagnóstico molecular (PCR) “deve ser realizada pelas autoridades de saúde, sem custos adicionais para o viajante”.

“A não apresentação de documento válido que ateste o resultado negativo, no momento do ‘check-in’ ou embarque, constitui impedimento de viagem”, determina a resolução.

O Governo estimou anteriormente a necessidade de realizar, todos os meses, 22.000 testes rápidos para os passageiros das viagens, aéreas e marítimas, domésticas que saiam de Santiago e da ilha do Sal, aos que se somam agora os de São Nicolau.

Cabo Verde registava no final desta terça-feira 714 casos activos de COVID-19, 1616 casos recuperados, 22 óbitos e dois transferidos, perfazendo um total de 2354 casos positivos acumulados.