Ribeira Brava é Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude 2021

O concelho de Ribeira Brava, ilha de São Nicolau é Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude (CCCJ) 2021. A cerimónia de apresentação pública acontece este sábado, 8, e será presidida pelo Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Estado, Carlos do Canto Monteiro.

Segundo uma nota enviada, com o título que manterá durante o ano de 2021, a cidade de Ribeira Brava acolherá todas as actividades ou iniciativas nacionais ligadas ao sector da juventude e desporto, com o objectivo de, a partir daí, conectar os jovens às oportunidades do país e do mundo.

E no âmbito do acto de apresentação pública da CCCJ 2021, o Instituto do Desporto e da Juventude em parceria com a Câmara Municipal de Ribeira Brava, realiza um conjunto de actividades, como a primeira edição da “Rua Ativa – Ribeira Brava”, acção de capacitação em Comunicação de Risco para jovens líderes das associações juvenis, no âmbito da Campanha “Cabo Verde Covid Zero”.

A implementação da Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude em Cabo Verde tem por objectivo projectar, a nível nacional e internacional, cidades que se distingam pela apresentação de projectos direccionados à juventude.

O Governo atribui a uma cidade a designação de “Cidade Capital da Juventude” por um período de um ano, durante o qual é dada aos responsáveis locais a oportunidade de mostrarem, através de um programa multifacetado, a dinâmica do sector da juventude, em termos de vida cultural, social, política e económica.

Recorda-se que, através de uma iniciativa governamental, em parceria com o poder local, foi criada, em 2019, a primeira Cidade Capital da Juventude” em Cabo Verde, visando promover a cooperação juvenil, sendo Mindelo a primeira cidade contemplada com esta designação.

De realçar que a iniciativa “Cidade Capital Cabo-verdiana de Juventude” sob a coordenação do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) e a parceria da execução do Escritório Conjunto do PNUD, UNICEF e UNFPA, é promotora da cultura da paz, da tolerância e da cidadania activa, através do fomento do intercâmbio e da mobilidade juvenis, do conhecimento cultural e da criação de espaços seguros para debates entre os jovens e destes com as diversas instituições da sociedade civil.