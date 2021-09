Covid-19: 92 novos casos, maioria na Praia, mas Ribeira Brava preocupa

​Cabo Verde notificou hoje 92 novos casos de covid-19. Num dia sem óbitos associados à doença, a Praia lidera a lista de concelhos com mais diagnósticos positivos, 28.

Ao longo de sexta-feira foram processadas 1.234 amostras que, além da capital, confirmaram casos em São Domingos (2), Santa Catarina (2), São Salvador do Mundo (1), Tarrafal (1), São Miguel (2), Santa Cruz (4), São Lourenço dos Órgãos (1), Ribeira Grande de Santo Antão (2), São Vicente (19), Ribeira Brava de São Nicolau (20), Boa Vista (3) e Maio (7).

A Praia é, neste momento, o concelho com maior número de casos activos (447), seguido de Ribeira Brava, com 139. O município da ilha de São Nicolau tem mesmo mais casos activos que São Vicente (96) e que vários outros concelhos com maior número de habitantes.

O país tem 1.033 casos activos, valor que considera os 57 pacientes que foram dados como recuperados. A taxa de positividade média nacional é de 7,5%.

Desde 19 de Março de 2020, foram diagnosticados 36.519 casos de infecção por SARS-CoV-2. Recuperaram da doença 35.142 pessoas, 320 perderam a vida por complicações associadas à covid-19 (15 óbitos de pacientes com infecção activa foram atribuídos a outras causas).