Júlio Lopes defende pacto de regime para desenvolvimento do destino turístico Cabo Verde

Júlio Lopes defendeu a tese de doutoramento em Gestão Global, Estratégia e Desenvolvimento no ISCTE, subordinado ao tema ‘O Papel e o Impacto das Políticas Públicas sobre a competitividade do destino Turístico Cabo Verde’. Na tese, o edil do Sal defende a necessidade de um pacto de regime entre as forças políticas em Cabo Verde no sentido de se acordar uma visão, um posicionamento e um quadro legal e institucional estável para uma nova abordagem para o desenvolvimento do destino turístico Cabo Verde nos limites da sustentabilidade ambiental e social.

Segundo um comunicado de imprensa essa é a condição para que o turismo possa funcionar como um sistema em que todos os stakeholders, designadamente o sector público e o sector privado possam desempenhar o seu papel num quadro institucional organizado e previsível e também satisfazer os interesses dos outros stakeholders. Isto é, para que os visitantes tenham uma boa experiência turística e assim potenciar o crescimento da procura e oferta e para maximizar os impactos económicos e sociais do turismo e minimizar externalidades negativas. “Assim, deve-se focalizar nos factores de alta importância como o reforço da planificação e gestão do destino, da promoção da marca Cabo Verde, nos investimentos em infraestruturas relativas à qualidade das telecomunicações, estradas e redução dos preços de electricidade e água, reforço da segurança, aposta na melhoria da prestação saúde, sobretudo nas situações de emergência e na garantia da sustentabilidade ambiental e social”, lê-se. O autor exorta os poderes públicos a evitarem os factores que possam afectar negativamente o ciclo de vida do destino Cabo Verde. Ou seja, para que destino turístico Cabo Verde possa continuar no ‘Estágio de crescimento’ e não cair na ‘estagnação’ caso medidas prioritárias não forem implementadas. De acordo como autor a presente investigação pode trazer contributos teóricos e práticos. Do ponto de vista teórico é de referir que se trata de um dos primeiros estudos doutorais sobre as políticas públicas e competitividade do turismo em Cabo Verde onde existe um número reduzido de investigações sobre o turismo. Do ponto de vista prático, apresenta-se um quadro de recomendações que podem ser aproveitadas pelos poderes públicos visando a melhoria da competitividade e sustentabilidade do destino turístico Cabo Verde.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.