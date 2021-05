Instituto Nacional de Estatística forma 1625 recenseadores para o V recenseamento Geral da População e Habitação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai formar 1625 recenseadores para o V recenseamento Geral da População e Habitação. A coordenadora técnica do Censo diz que, para a realização da formação, o INE começou por capacitar formadores que vão replicar a formação no resto do país. Estes serão depois os supervisores do processo de recolha de dados.

Maria de Lurdes Lopes avança que haverá 55 salas de formação a nível nacional "para fazerem a recolha de dados no terreno que será no período compreendido entre 15 a 30 de Junho". A formação vai começar amanhã e decorrerá até o dia 11 de Junho e "tem como objectivo principal capacitar esses recenseadores em técnica de entrevista e assimilação dos conceitos e definições, assimilação das técnicas metodológicas e outros procedimentos e técnicas necessárias para este tipo de operação estatística", explica aquela responsável do Instituto Nacional de Estatística. Maria de Lurdes Lopes diz que, para além das técnicas de entrevistas e metodológicas, os formandos vão ser capacitados em matéria de mapas e procedimentos informáticos porque a recolha será feita de forma electrónica "e eles levam tablets para fazerem a recolha de dados. Nós temos como objectivo dessa formação, e da recolha de dados, contar, caracterizar, inventariar todos os edifícios, os alojamentos, os agregados familiares, e pessoas residentes em Cabo Verde. Como já foi dito estamos a fazer de tudo, para que tudo isso aconteça em segurança, tomando todas as regras editadas pelo Serviço Nacional da Saúde, tanto para os nossos agentes, como para os agregados familiares que iremos visitar”, avança. A formação dos recenseadores para o V Recenseamento Geral, arranca amanhã e decorre até 11 de Junho. O recenseamento é uma operação estatística que permite contar e caracterizar toda a população cabo-verdiana e estrangeira (crianças, jovens e idosos) que se encontra a viver ou de visita em Cabo Verde, num determinado momento. O RGPH-2021 permite também contar, georreferenciar e caracterizar todos os edifícios, alojamentos e agregados familiares existentes no país.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.