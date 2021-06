​Governo garante para breve arranque da vacinação contra HPV

O Ministro da Saúde garantiu hoje, no parlamento, que a vacinação nacional contra o vírus do papiloma humano (HPV) arranca em breve, assumindo algum atraso por causa da COVID-19.

Arlindo do Rosário respondia à preocupação levantada na casa parlamentar pela deputada do PAICV, Josina Fortes, durante a sessão extraordinária especial da Assembleia Nacional para apreciação do Programa do Governo e votação da Moção de Confiança.

“Com todo esse processo de montagem da vacinação contra a COVID-19 houve de facto algum atraso, mas posso lhe garantir que já está sendo equacionada. Já temos a vacina e vamos avançar com a vacinação contra o HPV”, assegura.

Arlindo do Rosário garantiu igualmente que o programa alargado de vacinação não sofreu nenhum atraso.

O primeiro programa de vacinação nacional contra o vírus do papiloma humano (HPV) em Cabo Verde, lançado oficialmente no dia 8 de Fevereiro deste ano, prevê abranger já este ano 4.900 meninas de 10 anos.

Na cerimónia de lançamento do programa, que decorreu na Praia, o director nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto explicou que a vacinação requer duas doses, para garantir a imunização, estando previsto o seu alargamento a meninas com idade até 13 anos a partir de 2022.

A campanha de vacinação é financiada pelo Governo com o apoio de parceiros internacionais, estando orçada em 130 mil dólares.

Transmitido por contacto sexual, o HPV é responsável por 70% dos casos do cancro do colo do útero registados a nível mundial.