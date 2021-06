Eleito novo conselho de administração da EMPROFAC

Governo anunciou hoje quem vão ser os novos administradores da empresa pública de distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos.

Segundo a nota enviada pelo governo a empresa vai ser dirigida por João Pedro Spencer (PCA) e por Evelize Semedo e Sara Pereira que vão ser as Administradoras Executivas da empresa.

Na nota de imprensa o governo aponta que os três administradores agora eleitos são "profissionais com comprovada idoneidade, capacidade e experiência de gestão, bem como sentido de interesse público, conforme prevê o Estatuto do Gestor Público".

"Esta iniciativa do accionista único da empresa vem em decorrência da caducidade do mandato dos membros do CA cessante da Emprofac, tendo-se mostrando necessário proceder-se à respetiva eleição de novos membros", aponta ainda o governo na mesma nota.

"Por outro lado, de se notar que, pese embora o fim do mandato dos membros desse órgão social da empresa, estava em curso o processo de encerramento e elaboração do Relatório e Contas do exercício de 2020, bem como o processo de certificação legal das contas pelo Auditor Externo Independente e emissão de parecer pelo órgão de fiscalização tendo sido concluídos no mês em curso", conclui o governo na nota enviada à comunicação social.