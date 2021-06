TIR e interdição de saída para PN suspeito de assalto à mão armada

O Tribunal da Comarca da Praia decretou Termo de Identidade e Residência, apresentação periódica e interdição de saída ao agente da Polícia Nacional detido no passado dia 14 suspeito de assalto a uma residência com recurso à arma de fogo em Safende.

Segundo uma nota da PN, depois de ter sido apresentado ao poder judicial para a legalização da detenção e primeiro interrogatório judicial, o agente foi posto em liberdade a aguardar os ulteriores termos do processo.

“Mais se informa que, face a gravidade do até aqui exposto, internamente decorre um processo disciplinar contra o referido agente da PN, para o apuramento dos factos e tomada da medida disciplinar que no caso se impõe”, lê-se.

No passado dia 14 de Junho, a PN foi accionada através do serviço de emergência 132, sobre o referido assalto e ao chegar ao local depararam-se com um grupo de cidadãos que estava a perseguir um indivíduo encapuçado e armado.

Depois de imobilizado e retirado o capuz, a força policial apercebeu tratar-se de um agente da Polícia Nacional.

Em entrevista à RCV, o Director Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Estaline Moreno, confirmou que o agente envolvido no assalto, na passada segunda-feira, em Safende, é Bernardino Barreto Monteiro que esteve envolvido num caso semelhante em 2017, cujo processo de investigação ainda decorre.