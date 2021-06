Um óbito e 56 novos casos de COVID-19

Cabo Verde teve nas últimas 24 horas mais 56 casos confirmados de infecção por SARS CoV-2 e mais uma pessoa morreu com COVID-19, segundo os dados do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

A maior parte das novas infecções 56 foi diagnosticada na ilha do Fogo 22 (13 em São Filipe, 8 nos Mosteiros e 1 em Santa Catarina).

Na ilha de Santiago há mais 14 novas infecções, sendo Praia com 9, Santa Catarina 1, São Miguel e Santa Cruz com 2 casos cada. Já a ilha da Brava conta hoje com mais 4 casos, Santo Antão com 8 (Ribeira Grande 5 e Porto Novo 3), São Vicente 7 e Sal 1. A taxa de positividade no país e de 4,2%.

Conforme o boletim epidemiológico mais 72 pessoas tiveram alta, sendo Praia com 14, Santa Catarina 3, Tarrafal 3, São Miguel 1, São Filipe 8, Brava 25, Ribeira Grande de Santo Antão 1, Porto Novo 4, São Vicente 6, Sal 1, Ribeira Brava 3, Maio 3.

O país passa a contabilizar 660 casos activos 31348 casos recuperados, 286 óbitos, 10 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 32313 casos positivos acumulados.