TikTok a rede social do momento entre os cabo-verdianos

Primeiro foi o Facebook, depois o Instragam e agora o TikTok, uma rede social que surgiu em 2014, mas que desde 2020 vem conquistando cada vez mais os corações dos cabo-verdianos de todas as idades. Para o Dia Mundial das Redes Sociais, assinalada a 30 de Junho, damos a conhecer alguns crioulos que conquistaram milhares de seguidores no TikTok.

Em Abril de 2020, Eliane Graça, docente na Universidade de Mindelo abriu um perfil no TikTok que hoje acumula quase 13 mil seguidores.

“Entrei por curiosidade assim como a maioria dos tiktokers cabo-verdianos e depois de gravar um primeiro vídeo, nunca mais parei. Hoje tenho mais de 12 mil e 500 seguidores, entre os quais cabo-verdianos, brasileiros, portugueses, guineenses, angolanos e seguidores de outras nacionalidades”, conta ao Expresso das Ilhas.

Apesar de estar naquela rede social há pouco mais de um ano, Eliane Graça, ou lilygraca (nome do perfil no TikTok) começou a ganhar seguidores depois de ter publicado um vídeo em crioulo. Antes, os conteúdos eram gravados em português ou apenas com legendas.

“O vídeo teve muita repercussão, as pessoas começaram a partilhar, comentar e até mesmo nas ruas brincavam comigo. Foi então que notei que afinal havia um grande número de cabo-verdianos no TikTok e fui ganhando cada vez mais seguidores”, pormenoriza.

Reacção dos alunos e colegas

Conforme Graça, os alunos “adoraram” o facto de terem uma professora tiktoker. “Acham o máximo e sempre pedem para gravarmos juntos. Tendo em conta que poucos alunos assistem as aulas no último dia, como forma de incentivá-los a irem para a universidade, prometi gravar um vídeo com todas as minhas turmas no último dia. Foi quando fiz vídeos com todos os alunos”, narra.

Para além da repercussão na universidade onde lecciona, os vídeos de lilygraca alcançaram alunos do secundário, que durante uma visita à instituição pediram para fazerem fotos e gravar vídeos.

“Hoje em dia há pessoas de todas as idades no TikTok, desde crianças, adolescentes, e é por isso que o meu conteúdo é humor, entretenimento, conselhos. Ultimamente tenho feito vídeos aconselhando os jovens, que muitas vezes seguem orientações dos amigos, que nem sempre são boas, e que têm receio de falar com os pais”, relata.

Quanto aos colegas docentes, Graça refere que assistem os seus vídeos através do perfil dos filhos. ”Sempre comentam que os filhos tinham mostrado um vídeo meu. No início ficava envergonhada mas já me estou habituando a isso. Gostam, tenho um feedback positivo e até pedem para publicitar a universidade nesse meu perfil”, graceja.

Esta professora afirma que mais do que cuidados com a linguagem, tem em conta o vestuário que apresenta em cada vídeo, tendo em conta os seguidores menores de idade que a abordam para fazer fotos nas ruas.

Além dos vídeos de diversão e conselhos, lilygraca aproveita a rede social para fazer bazar com roupas que deixou de usar ao longo do tempo.

“Ao fim e ao cabo, penso que o TikTok não é só para diversão, há muitas pessoas que publicitam, vendem e divulgam. É uma rede social abrangente”, considera.

Aproveitar o TikTok para ganhar dinheiro

Como muitos jovens cabo-verdianos, Eric Pachito de 23 anos, resolveu entrar no TikTok durante o estado de emergência, em Abril do ano passado.

“Em um ano e dois meses, consegui conquistar mais de 180 mil seguidores quando resolvi fazer vídeos de trolling pelas ruas do Mindelo”, comenta.

Segundo Eric Pachito, dos 183 mil seguidores, apenas 20% são cabo-verdianos e cerca de 70% são brasileiros. Os vídeos são gravados em crioulo, todavia contêm legendas em português permitindo maior interacção com os seguidores, quer através de comentários, quer através de mensagens privadas.

O tiktoker avança que já é reconhecido na sua ilha e nas outras ilhas do país devido aos vídeos e é chamado para fazer fotos.

“Apesar de ter muitos seguidores, não recebo nada do TikTok. Já participei de alguns eventos e festas como tiktoker. Festas de aniversário de fãs, cujos pais entram em contacto para acertarem o preço da presença. Ganho por cada presença num evento ou festa”, discorre.

Também muito popular no TikTok é Augusto Duarte, ou simplesmente Kailony, de 25 anos, que soma mais de 64 mil seguidores e cerca de 400 mil gostos. O perfil tem como público-alvo mulheres, visto que se dedica à sedução e sensualidade.

“Dos 64 mil seguidores 85,4% são mulheres, mas também tenho adolescentes. 26% dos seguidores são do Brasil, 20% de Cabo Verde, 16% são de Angola, as outras percentagens ficam distribuídas por outros países do mundo todo”, indica.

Kailony assevera que apesar de muitos conteúdos, não passa muito tempo ao telefone. A estratégia é, continua, reservar um dia, durante o final de semana, para gravar vídeos que são publicados ao longo da semana.

O jovem assume que pretende ganhar dinheiro e fama com a rede social que ainda não paga os usuários cabo-verdianos.

Eu tenho muitos, mas não o suficiente para ganhar dinheiro com a aplicação. Contudo, já ganhei dinheiro devido à fama no TikTok, já participei em aniversários de fãs, já fui chamado, através do TikTok, para fazer a publicidade de um perfume em Boston, EUA”, anuncia.

O segredo do sucesso

“O segredo para ter tanto seguidores é precisamente o conteúdo de cada perfil. Mas, há muitos factores que fazem com que os vídeos tenham sucesso. Para ter muitos seguidores é preciso ter vídeos com muitas visualizações e, para tal, devem ter algumas características. Por exemplo, qualidade da câmara, luz e velocidade”, fundamenta Augusto Duarte.

Entretanto, explica, o TikTok possui um algoritmo que classifica um bom vídeo. Se um utilizador passa por um vídeo sem assistir, o mesmo não será distribuído para outros usuários.

“Também é preciso criar um estilo de vídeo, ou seja, fazer diferentes vídeos mas todos no mesmo estilo. Por exemplo, imagine que tenhas gravado um vídeo que se tornou muito visualizado é preciso assisti-lo e entender o porquê da sua popularidade. Por acaso, no TikTok é possível fazer vídeos parecidos e cool”, esclarece.

Dois meses, 22 mil seguidores

Ao contrário dos entrevistados anteriores, Jailson da Veiga, ou Jailsontuber, 15 anos, entrou no TikTok há dois meses e já totaliza 22 mil seguidores.

No seu perfil, este jovem retrata a relação entre a mãe cabo-verdiana e os adolescentes. Conforme revela, os vídeos são inspirados na própria relação com a mãe e nas mães da sua comunidade, no concelho de Ribeira Grande.

“Na escola sou reconhecido por causa dos vídeos. Recebo muitos elogios. A minha mãe não liga para o facto de eu fazer esses vídeos, não apoia mas também não proíbe”, frisa.

O adolescente que se caracteriza como consciente, garante que não dispende muito tempo naquela rede social, para poder estudar. Até porque ainda não ganha dinheiro com o TikTok.

Preconceito

Eliane Graça defende que a pandemia trouxe muita negatividade e que o TikTok veio resgatar os jovens para a diversão e divulgarem a sua imagem.

“Acho que é uma rede social que devia ser mais valorizada entre os cabo-verdianos. Se for um brasileiro a lançar um vídeo as pessoas partilham, dão gosto e acham interessante. Mas, se for um cabo-verdiano não dão tanto valor. Penso que é tempo de valorizarem o TikTok e os jovens tiktokers cabo-verdianos”, advoga.

Por sua vez, Augusto Duarte aponta que muitos encaram o TikTok como algo que deve ser criticado e não como um investimento.

“Mas, nós seguimos o nosso objectivo e acreditamos em nós mesmos e fazemos porque gostamos e ponto. Na minha visão, daqui para frente o TikTok será uma força de novas oportunidades. Penso que ainda algum cabo-verdiano vai chegar a um milhão de seguidores através dessa aplicação”, sustenta.

Augusto Duarte diz ainda que os tiktokers de todas as ilhas se ajudam mutuamente para que todos tenham milhares de seguidores. “Somos unidos, não competimos uns com os outros. Se uma pessoa possui 50 mil seguidores e o outro 25, marcamos um dia para gravar juntos e partilhamos seguidores. Não só aqui em São Vicente. Estamos sempre em contacto com os TikTokers das outras ilhas”, sublinha.

O TikTok promove vídeos de 15 a 30 segundos, permitindo que os utilizadores os editem, adicionem filtros, efeitos, legendas, trilhas sonoras, com uma dinâmica parecida com a do Snapchat.

Assim como as outras redes sociais, os utilizadores podem seguir uns aos outros, dar gosto, comentar e partilhar as publicações fazendo com que os vídeos se popularizem. O termo tiktokers passou a ser utilizado para identificar os mais influentes da rede social.

_____________________________________________

No passado mês de Abril, a plataforma TikTok assinou um acordo de licenciamento com o hub de licenciamento digital africano da qual a Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) integra, coordenada pela Organização dos Direitos da Música da África Austral (SAMRO) e a Associação de Autores e Editores de Compositores (CAPASSO).

O acordo garante o início do pagamento dos direitos autorais aos autores das músicas dos diferentes territórios africanos envolvidos neste licenciamento, cujas obras ou músicas sejam utilizadas no TikTok.

Através das parcerias existentes com a CAPASSO, no âmbito do Hub digital, o acordo abrange 58 territórios em todo o continente africano, cobrindo um repertório pertencente a 21 organizações de gestão colectiva distintas, entre os quais o da Sociedade Cabo-verdiana de Música.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1022 de 30 de Junho de 2021.