Projecto "Jovem Esperança" capacita 10 jovens da capital em situação de vulnerabilidade com uma carta de condução

A escola de condução Sintonia beneficia 10 jovens da capital em situação de vulnerabilidade, com uma carta de condução categoria B, no âmbito do projecto "Jovem Esperança". Os beneficiários começam a receber aulas na próxima segunda-feira, 19, enquanto a escola procura financiamentos para que tenham cartas profissionais.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, o director da escola Sintonia, Mário João Cordeiro, avançou que inicialmente o projecto visava contemplar 50 jovens dos diversos bairros da Praia, com cartas de condução profissional, para que os mesmos pudessem ingressar no mercado de trabalho. Entretanto, depois de mais de um ano à espera de apoios do governo e da Câmara Municipal da Praia, a escola decidiu avançar com o projecto, suportando todos os custos. “Ao invés de 50 jovens num ano, decidimos dividir o projecto em quatro ou cinco anos. A escola vai poder custear pelo menos 10 jovens por ano ou em cada semestre com uma carta categoria B. Mas a ideia é receber o apoio do governo ou da CMP, ou outras entidades que queiram apoiar para que tenham a carta profissional”, esclareceu. Segundo Mário João Cordeio, o projecto contempla jovens com deficiência física, que estavam envolvidos com grupos de “Thug” e jovens que passam por alguma dificuldade. Todos escolhidos por associações comunitárias como “Safende Tudora”, “Maracanã”, “Lenfer”, “Dono Nha Destino”, entre outros, que aceitaram colaborar com a escola. Inicialmente, o projecto "Jovem Esperança” vai custar cerca de 300 contos à escola, podendo aumentar no caso de um aluno tiver a necessidade de receber mais aulas. Além das aulas, a escola pretende financiar os exames e documentos necessários como registo criminal e atestado médico. “Hoje, vamos ter uma cerimónia, juntamente com os representantes das associações comunitárias, onde todos os jovens seleccionados vão receber um certificado que garante a sua presença nas aulas. Assim, se amanhã a escola disser que não estão inscritos vão ter como provar que estão sim inscritos. Entretanto, vão começar a receber as aulas na próxima segunda-feira”, disse. A escola de condução Sintonia situada na Fazenda funciona desde 1996.

