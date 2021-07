Cabo Verde com mais 15 casos de COVID-19 e 41 recuperados

Cabo Verde registou hoje mais 15 casos de infecção por SARS-CoV-2 e 41 recuperados, nas últimas 24 horas, segundo os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e Segurança Social.

O boletim epidemiológico indica que do total de 746 resultados recebidos, somam-se 15 casos novos positivos. Dos novos casos reportados hoje, a cidade da Praia tem mais um doente, Santa Catarina de Santiago, São Miguel e São Lourenço dos Órgãos com dois casos cada.

A ilha do Fogo conta também com dois casos, registados em Mosteiros (1) e Santa Catarina (1). Na Brava foi diagnosticado mais um caso, em Porto Novo três e no Sal dois.

Hoje mais 41 pessoas tiveram alta, sendo Praia 6, Santa Catarina 1, Tarrafal 1, São Miguel 3, Santa Cruz 1, São Filipe 1, Mosteiros 7, Santa Catarina de Fogo 1, Brava 4, Ribeira grande de Santo Antão 1, Paul 5, Porto Novo 3, São Vicente 2 e Maio 5.

Com esses dados, o país passa a contabilizar 506 casos activos 32496 casos recuperados, 295 óbitos, 11 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 33317 casos positivos acumulados.