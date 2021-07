Projecto Vitó já identificou mais de 700 ninhos de desovas de tartarugas nos Ilhéus Rombos e mais de 300 no Fogo

A associação de conservação e uso sustentável dos recursos, Projecto Vitó, registou mais de mil ninhos de desovas de tartarugas marinhas na ilha do Fogo e nos Ilhéus Rombos.

A coordenadora do projecto conservação das tartarugas marinhas na ilha do Fogo e nos Ilhéus Rombos do Projecto Vitó, Carla Lopes, ao fazer o balanço do primeiro mês da campanha de conservação de tartarugas nesta região, disse que até este momento na ilha do Fogo foram contabilizados 310 ninhos e 438 rastos e nos Ilhéus Rombos 740 ninhos e 1.868 rastos.

A nível da ilha do Fogo, nas 16 praias de desovas de tartarugas marinhas, a maior parte dos ninhos e rastos estão nas praias do município de São Filipe, com um total de 219 ninhos e 274 rastos, seguido dos Mosteiros, com 58 ninhos e 111 rastos, e Santa Catarina do Fogo, com 33 ninhos e 53 rastos.

Carla Lopes disse que para além dos trabalhos de monitorização, outras actividades têm sido realizadas como a identificação de todas as praias desovas de tartarugas na ilha do Fogo, com colocação de placas nas 16 praias.

A equipa de conservação das tartarugas marinhas começou a campanha de sensibilização nas comunidades, tendo realizado já duas sessões, sendo uma na localidade de Atalaia (Mosteiros) e outra na de Ponta Verde (São Filipe).

Igualmente, a equipa começou uma campanha de sensibilização nas praias balneares, dado que se está na época de desova e ao mesmo tempo na época balnear e muitas pessoas que frequentam as praias que têm ninhos não sabem quais as medidas exactas que devem tomar e a equipa aproveita esta campanha para sensibilizar as pessoas sobre as medidas e procedimentos a serem adoptados.

Carla Lopes disse ainda que a equipa de “task-force” foi activada e já começou a efectuar visitas nocturnas, sobretudo às praias onde já aconteceram algumas capturas e que não têm guardas.

Até este momento, a equipa de coordenação já identificou a captura e abate de oito tartarugas nas praias da ilha do Fogo, sendo quatro nos Mosteiros, dois em São Filipe, um na zona de Cova Figueira e outro na zona de Salinas, sendo que nos Mosteiros foi possível identificar os actores que foram submetidos ao julgamento no tribunal de comarca dos Mosteiros há uma semana.

A campanha de preservação conta com um total de 23 guardas que foram recrutados e contratados, dos quais sete são assegurados pelas câmaras municipais da ilha do Fogo, e todos antes de iniciar as actividades passaram por uma acção de capacitação de três dias.

Na próxima sexta-feira, a coordenação do projecto de conservação e preservação das tartarugas tem agendado o primeiro encontro mensal para avaliação do trabalho dos guardas, mas também vai dar seguimento a campanha de sensibilização, cobrindo todas as zonas piscatórias da ilha.

A equipa agendou ainda para este fim-de-semana encontro com a comunidade de S.Jorge e sensibilização das pessoas que frequentam a praia balnear de Salinas que tem sido muito frequentada.