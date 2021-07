António Sebastião Sousa deixa Direcção Nacional da PJ

Fim da comissão de serviço foi anunciada pelo governo no Boletim Oficial hoje publicado.

António Sebastião Sousa tinha assumido a Direcção Nacional da Polícia Judiciária em 2016, altura em que sucedeu a Patrício Varela.

O director cessante da Polícia Judiciária é natural da ilha de Santo Antão onde exerceu funções de procurador nas Comarcas do Paul e Ribeira Grande antes de ser nomeado para o cargo de Director Nacional da PJ.

De recordar que foi durante o seu mandato à frente da Polícia Judiciária que se deu a maior apreensão de sempre de estupefacientes em Cabo Verde, quando foram encontradas 9,5 toneladas de cocaína a bordo do navio ESER, navio panamiano apreendido a 31 de Janeiro de 2019 no porto da Praia.

Vigiado pelo MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics ) com sede em Lisboa, o navio foi obrigado a parar em Cabo Verde devido à morte de um dos seus tripulantes e foi nessa altura que as autoridades cabo-verdianas foram alertadas para a possibilidade, mais tarde confirmada, de haver uma grande quantidade de narcóticos a bordo.

No final da operação de busca, a PJ além de ter apreendido as 9,5 toneladas de cocaína, deteve os onze tripulantes do navio.