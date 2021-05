Laboratório de teste de DNA da PJ precisa de manutenção

A Polícia Judiciária está a fazer os testes de paternidade em Portugal, porque o laboratório em Cabo Verde precisa de manutenção. A informação foi avançada pelo director nacional da instituição, à margem da assinatura do protocolo de cooperação entre a Provedoria de Justiça e a PJ.

António Sebastião Sousa garante que as recolhas de amostra em Cabo Verde continuam a ser feitas com a maior brevidade possível, mas afirma que não é fácil juntar todos os elementos necessários.

"Nesse momento o nosso laboratório esta com uma dificuldade por falta de manutenção, inclusivo de um equipamento que teve uma avaria, estamos à espera da vinda de um técnico porque aqui em Cabo Verde não temos técnicos para fazer a manutenção. A manutenção é cara, mas pensamos que dentro de poucos dias deve chegar o técnico para a manutenção do equipamento. Nós neste momento estamos a fazer a recolha das amostras biológicas para serem remetidas ao Instituto de Medicina Legal de Portugal, porque também há um protocolo com o Instituto de Medicina Legal de Portugal, que está a ajudar nesse processo e as recolhas estão a ser feitas neste momento com maior brevidade do que antes, porque também a situação de COVID-19 tem complicado e de que maneira a situação de recolha" avança.

Por sua vez, o Provedor da Justiça, José Carlos Delgado, diz que o protocolo assinado com a PJ tem como finalidade o desenvolvimento e a intensificação das relações de cooperação e articulação em matéria de defesa, promoção e protecção dos direitos, liberdades e garantias.

''A prevenção e o combate ao crime de violência baseada no género e crimes cometidos contra crianças e menores em especial, visando a sua operacionalização, o mesmo estabelece que esta cooperação se fará nos domínios de intercâmbio de informação, da formação, e de assistência de apoio técnico, sendo um outro aspecto extremamente relevante, a designação de pontos focais, isto para uma melhor coordenação e acompanhamento" explica

O protocolo entre a Provedoria da Justiça e a Polícia Judiciária enquadra-se nas actividades de comemoração dos 28 anos da PJ.

A Polícia Judiciária foi criada a 12 de Maio de 1993.