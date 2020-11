Mais de 4 mil quilos de padjinha incinerados no interior de Santiago

A Polícia Judiciária incinerou esta terça-feira, 4134, 5 Kg em diversas localidades do interior da ilha de Santiago, numa operação que contou com o apoio das Forças Armadas e na qual participaram 108 efectivos.

A operação foi desencadeada no âmbito do plano de prevenção e combate ao tráfico interno de estupefacientes e resultou na destruição nos locais, por meio de incineração, das plantações, por ordem do Ministério Público.

A Polícia Judiciária, através da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (SCITE), informa ainda que foram várias as plantações encontradas, “em diversas localidades do interior da ilha de Santiago”.

Com esta operação, somam-se já quase 16 toneladas de Cannabis incinerados pela PJ em menos de uma semana, em Santiago. Na passada sexta-feira, 30 de Outubro, a PJ havia já desmantelado varias plantações, apreendendo “11.728 Kgde Cannabis que foram incinerados logo no local, por ordem do Ministério Público". Essa acção, também levada a cabo com o apoio das Forças armadas, contou com um contingente de aproximadamente 120 efectivos.