Quatro detidos com droga em São Vicente

Polícia Judiciária anunciou a detenção, em flagrante delito, de quatro homens suspeitos de tráfico de droga.

A primeira detenção, diz a PJ em comunicado, ocorreu na terça-feira, em flagrante delito, no Porto de Mindelo, quando "um indivíduo do sexo masculino, de 43 anos, marinheiro de uma embarcação nacional" transportava quase 12 kg de cannabis camuflados "em duas bagagens de porão".

"Ainda, na sequência de diligências subsequentes, foram detidos, em flagrante delito, num dos bairros da Cidade de Mindelo, mais três indivíduos, todos do sexo masculino, com idades compreendidas entre 26 a 30 anos, suspeitos de estarem fortemente indiciados na prática do crime de tráfico de estupefacientes", acrescenta o comunicado da PJ.

Os quatro homens foram presentes a tribunal tendo sido aplicada Prisão Preventiva a dois dos arguidos e, aos restantes, TIR e apresentação periódica às autoridades.