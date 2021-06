Detido suspeito de vários crimes em São Domingos

A Polícia Judiciária deteve, esta segunda-feira, 07,fora de flagrante delito, um indivíduo suspeito da prática de crimes de extorsão, armas de fogo e ameaças de morte.

Este individuo do sexo masculino, de 34 anos, foi detido pela PJ, através da Secção de Crimes Patrimoniais (SICP), numa operação conjunta com a Unidade de Investigação Criminal da Assomada (UICA), em cumprimento de um mandado do Ministério Público de São Domingos.

Num comunicado, a PJ informa que o crime ocorreu em Julho de 2020, na localidade de Achada Baleia, no concelho de São Domingos, contra uma comerciante, residente na mesma localidade.

Segundo a PJ, o detido foi presente, esta terça-feira, 08, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.