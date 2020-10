Detidos sete suspeitos de sequestro e homicídio em Santa Cruz

A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira, 28, em diferentes concelhos, quatro homens e três mulheres, com idades compreendidas entre os 15 e os 38 anos, suspeitos da prática de crimes de sequestro e homicídio de um emigrante que se encontrava de férias em Cabo Verde.

A detenção, fora de flagrante delito, foi feita pela Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas, em cumprimento de mandados do Ministério Público, e ocorreu nos bairros de Pensamento, na Cidade da Praia; Pedra Molar, no Concelho de São Jorge dos Órgãos e Achada Riba e Nhagar, no Concelho de Santa Catarina.

O caso remonta a 8 de Abril de 2019, quando a vítima, um emigrante em Portugal, de 56 anos, que à data dos factos se encontrava de férias em Cabo Verde, foi sequestrado, no Concelho de Santa Cruz. O corpo da vítima foi encontrado quatro dias depois, numa ribanceira, ao lado da estrada principal na localidade de Salto Baixo, no mesmo Concelho, já em estado de putrefação.

De acordo com notícias veiculadas aquando do aparecimento do corpo de João Spencer, professor reformado, este teria desaparecido após receber uma misteriosa chamada e saído de casa por volta das 20h30.

João Spencer deixou família em Cabo Verde e em Portugal.

Entrentanto, na nota enviada à Comunicação Social, a PJ informa ainda que os detidos serão presentes, hoje, 29, ao Tribunal da Comarca de Santa Cruz, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção pessoal.