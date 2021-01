​PJ detém suspeito de crimes de homicídio e de arma que fugiu de Santiago para São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta segunda-feira, 04, em São Vicente, um indivíduo do sexo masculino, de 23 anos, suspeito da prática de um crime de homicídio e um crime de arma, ocorridos na madrugada do dia 25 de dezembro de 2020, na localidade de Matinho, no Concelho de Santa Cruz, Santiago.

De acordo com uma nota de imprensa emitida ao início desta tarde pela PJ, a vítima é um indivíduo do sexo masculino, de 18 anos, natural do mesmo local. O suspeito do homicídio foi detido em Mindelo, para onde havia fugido.

A detenção, fora de flagrante delito, foi levada a cabo através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, em cumprimento de um mandado do Ministério Público de Santa Cruz.

“O detido será presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal”, lê-se.

A investigação está a cargo da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas, da Direção Central de Investigação Criminal, na Praia.