​Prisão preventiva para suspeito de homicídio em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva ao suspeito do homicídio de uma mulher de 55 anos, encontrada sem vida no interior de um videoclube, na localidade de Monte, no dia 31 de dezembro, anunciou hoje a PJ.

A decisão do tribunal foi anunciada na tarde desta segunda-feira pela Polícia Judiciária, dois dias depois de o suspeito, de 31 anos, ter sido detido pela força policial. O homem foi detido, fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado do Ministério Público. Tanto o suspeito do homicídio como a vítima residiam na localidade de Dji d’Sal. A vítima era proprietária do videoclube onde foi encontrada morta no dia 31 de Dezembro. O principal suspeito da sua morte vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

