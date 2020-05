​Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio no Sal

O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva ao indivíduo do sexo masculino, de 26 anos, suspeito da prática de um crime de homicídio agravado na sua forma tentada, e um crime de ofensa à integridade física simples, em concurso real com um crime de armas. A decisão judicial foi conhecida quarta-feira, 6.

O homem foi detido terça-feira, fora de flagrante delito, pela Polícia Judiciária (PJ), através do através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS). Em nota de imprensa, a PJ refere que na sequência das investigações foi aprendida uma arma branca (faca) de uso doméstico, que se presume ter sido utilizada pelo suspeito na prática dos crimes.

“O detido foi presente, esta quarta-feira, 06, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva”, lê-se.

Em Santiago, a PJ dá conta da detenção de quatro indivíduos do sexo masculino, suspeitos da prática, em co-autoria, de 12 crimes de roubo com violência contra pessoas e coisas, um crime de sequestro e um crime de arma branca, ocorridos entre Janeiro e Fevereiro deste ano, no concelho do Tarrafal de Santiago.

Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 20 e os 32 anos, residentes em Achada Grande Frente, foram detidos terça-feira, fora de flagrante delito, em cumprimento de mandados de buscas e detenções.

“Os crimes terão sido cometidos em estabelecimentos comerciais, residências, embarcações e na via pública, sendo que os suspeitos integram um grupo de nove elementos, cinco dos quais já haviam sido detidos e se encontram em prisão preventiva”, aponta.

Os detidos foram presentes, esta quarta-feira, 06, ao Tribunal da Comarca do Tarrafal, mas ainda não se conhece as medidas de coacção aplicadas.