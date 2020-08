Detido indivíduo suspeito de tentativa de homicídio no Sal

A Polícia Judiciária (PJ), deteve, esta segunda-feira, 10, fora de flagrante delito, na cidade de Santa Maria, ilha do Sal, um indivíduo do sexo masculino, suspeito da prática de um crime de homicídio agravado na sua forma tentada, em concurso real com um crime de armas.

Segundo a PJ, o suspeito de 30 anos, foi detido, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS). A mesma fonte avisa que na sequência das diligências de investigação levadas a cabo, foi aprendida uma arma branca utilizada pelo suspeito para o cometimento dos crimes. Conforme a PJ, esta detenção ocorre na sequência de rixas entre grupos rivais instalados num antigo hotel da cidade, agora tomado por criminosos. O detido será presente, ainda na tarde desta segunda-feira, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.

