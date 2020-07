PJ detém suspeito de homicídio

Detenção aconteceu no passado sábado na Praia. Suspeito tem 19 anos e, segundo a PJ, fazia parte de um grupo de três indivíduos, na faixa etária dos 20 e 23 anos.

O detido, de 19 anos, é suspeito da autoria de um crime de homicídio, detenção de arma de fogo e roubo.

Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, "indivíduo em causa fazia parte de um grupo de três indivíduos, na faixa etária dos 20 e 23 anos, que vinha sendo procurado por suspeita da prática dos referidos crimes" que terão ocorrido no passado dia 3 de março, no bairro da Vila Nova, Praia, altura em que os suspeitos faziam vários assaltos, sendo um deles à residência de uma das vítimas que, na sequência, foi atingida mortalmente com uma arma de fogo.

Na altura dois dos elementos do grupo foram detidos em flagrante enquanto este terceiro elemento esteve em fuga até agora.

"O detido foi presente, na segunda-feira, 20, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação da medida de coação, tendo-lhe sido aplicado a Prisão Preventiva", conclui o comunicado da PJ.