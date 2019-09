Prisão preventiva para suspeito de roubo, sequestro e posse de arma de fogo

Ficou em prisão preventiva o homem, detido segunda-feira, 03, no bairro de Achada Grande Frente, na Praia, suspeito da prática de um crime de roubo com violência sobre pessoa, na sua forma agravada, um crime de sequestro e um crime de posse ilegal de arma de fogo.

A medida de coacção foi aplicada quarta-feira, pelo Tribunal da Comarca de Santa Catarina. Informação avançada na tarde desta quarta-feira, pela Polícia Judiciária.

Os crimes terão sido cometidos em Setembro de 2017.

A detenção, fora de flagrante delito, foi feita em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Publico da Comarca de Santa Catarina de Santiago.

O indivíduo em causa é suspeito de autoria material no crime de roubo e de participação no crime de sequestro envolvendo um familiar do gerente da Caixa Económica de Calheta de São Miguel, com o objectivo de lhe extorquir o montante de mil contos.